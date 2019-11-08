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8 ноября • обновлено в 12:38
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155-килограммовая модель полностью разделась и показала массивные ягодицы: фото

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Самая полная модель в мире, которая весит 155 килограммов при росте 1,65 м, Тесс Холлидей поделилась горячим фото.

На снимке, опубликованном в Instagram-stories, 34-летняя Тесс запечатлена обнаженной. Знаменитость снялась абсолютно голой прямо посреди пустыни, повернувшись ягодицами к камере.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Новости
Модель plus-size Тесс Холлидей во второй раз стала мамой

Примечательно, что подобные фотографии - не редкость в соцсети Холлидей. Модель без капли стеснения публикует откровенные фотографии, на которых позирует в вызывающих нарядах или топлес.

И стоит отметить, такие снимки приходятся по душе ее многочисленным поклонникам. Фанаты обычно забрасывают модель комплиментами.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Какими еще фото Тесс делится со своими подписчиками.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс разделась перед камерой. Так, артистка показала поклонникам фото, на котором позировала в купальнике стоя возле водопада.

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Персона
Тесс Холлидей
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ааааааа,пипец это если ночью присниться помереть же можно(((
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