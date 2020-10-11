15-летняя дочь Поляковой запела и удивила маму. Видео

Obozrevatel Люди 14:20, 11.10.2020 Обновлено: 14:25, 11.10.2020

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша запела.

На странице в Instagram девушка показала, как поет с группой и, судя по всему, записывает свой первый трек.

"Soon …", – подписала ролик в фотоблоге Маша.

Сама же Полякова не оставила без внимания музыкальные амбиции дочери. Артистка опубликовала ролик с пением Маши в Instagram и написала, что гордится ею.

"Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Я поддержала бы и посоветовала бы, но ты не просишь, люблю, горжусь, давай, давай", – прокомментировала старания дочери певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Поляковой раскритиковали за откровенное видео.

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