15-летняя дочь Поляковой запела и удивила маму. Видео

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша запела.

На странице в Instagram девушка показала, как поет с группой и, судя по всему, записывает свой первый трек.

"Soon …", – подписала ролик в фотоблоге Маша.

Сама же Полякова не оставила без внимания музыкальные амбиции дочери. Артистка опубликовала ролик с пением Маши в Instagram и написала, что гордится ею.

"Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Я поддержала бы и посоветовала бы, но ты не просишь, люблю, горжусь, давай, давай", – прокомментировала старания дочери певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Поляковой раскритиковали за откровенное видео.