15-летняя дочь Поляковой показала побои на лице и разозлила сеть

Анна Михно Люди 15:56, 15.04.2020

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице, и нарвалась на критику в сети.

Снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova

Так, Маша решила присоединиться к популярному в сети челленджу Mugshot, суть которого заключается в создании фотографий с имитированными кровоподтеками и порезами на лице.

"Не волнуйтесь, со мной все хорошо, это просто mugshot. А как вы относитесь к современным трендам?", – поинтересовалась у поклонников Маша.

Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova
Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova

Впрочем, в сети многие пользователи не оценили снимки дочери Поляковой, и засыпали Машу негативными комментариями.

"Ужас", "Ничего красивого нет", "Глупо", "Тупые тренды", "Как такое можно публиковать?", "С мозгами все плохо", – возмущались поклонники в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Полякова упала с лошади и получила серьезные травмы.

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