15-летняя дочь Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Кристина Долматова Люди 12:33, 11.06.2020

Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками фото в купальнике.

Соответствующие снимки 15-летняя девочка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру.

Дочь Поляковой Маша
Instagram Маша Полякова

"Как вам потепление?" – подписала публикацию дочь Поляковой.

Маша Полякова
Instagram Маша Полякова
Дочь Поляковой продемонстрировала фигуру
Instagram Маша Полякова

Отметим, что подписчики пришли в восторг от новых снимков Маши. Они засыпали дочь Поляковой комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице.

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