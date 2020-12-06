15-летняя дочь Поляковой откровенно рассказала о конфликтах с мамой

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша рассказала о конфликтах между ней и ее звездной мамой.

В интервью для программы "Светская жизнь" Маша призналась, как реагирует на то, что певица показывает прямые эфиры с их жизнью, где часто возникают скандалы. В частности, звезда даже показывала слезы и драки сестер между собой.

"Я знала, что так будет, ведь это моя мама, поэтому уже смирилась с этим. Это минимум, что у нас творится дома. Все нормально", – ответила дочь артистки.

Также 15-летняя Маша прокомментировала слова Поляковой, когда та заявила, что ее дочь заходит на порносайты. Она сообщила, что ее не волнует эта ситуация, но возмущает то, что звездная мама ограничивает ее пользоваться гаджетами.

"Они забирают его у меня каждую ночь. Это меня очень выводит из себя, потому что я хочу все таки початиться. Я прихожу домой в 22, а в 23:30 у меня уже забирают телефон, до этого я все время занята, и в школе его забирают. Я не могу им насытиться", – рассказала Маша.

Стоит отметить, что сейчас дочь Поляковой идет по стопам своей мамы: юная звезда запела и даже показала видео, как записывает свою первую песню. Кроме этого, она дебютировала как актриса в сериале об украинской молодежи SEX INSTA ZNO.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Поляковой раскритиковали за откровенное видео.