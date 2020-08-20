15-летняя дочь Моники Беллуччи рассекретила своего парня: появились фото пары

Ольга Веркалец Люди 10:25, 20.08.2020 Обновлено: 10:27, 20.08.2020

15-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева рассекретила своего бойфренда – им оказался французский манекенщик Лука Саландра.

Фотографии с парнем во время отдыха в Сен-Тропе (Франция) девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Некоторые поклонники Девы предположили, что пара встречается почти шесть месяцев (фото смотрите ниже).

Дева Кассель впервые показала своего бойфренда
Instagram @d.casseluxxi

Пока неизвестно, знакомила ли Кассель любимого со своими родителями. Зато новая жена отца девушки Тина Кунаки активно комментирует совместные фото влюбленных.

Дева Кассель и Лука Саландра
Instagram @d.casseluxxi

Как пишет издание "Сплетник", Лука сотрудничает с несколькими модельными агентствами, а до пандемии участвовал в показах в рамках Недели моды в Париже.

Лука Саландра
The Rakish Gent

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 55-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи ошарашила поклонников резко постаревшим внешним видом на фото.

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