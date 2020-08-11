15-летняя дочь Ефремова рассказала о зависимости и издевательствах матери

15-летняя дочь оскандалившегося актера Михаила Ефремова Вера рассказала о том, что после ареста отца из-за смертельного ДТП, стала жертвой травли. Также, по ее словам, она страдает не только от хейтеров, но и от собственной матери, которая оскорбляет ее.

Вера Ефремова призналась, что постоянно конфликтует с матерью Софией Кругликовой. Якобы Кругликова много лет заставляет наследницу ходить в церковь, хотя та не хочет этого делать. На фоне постоянного стресса у девушки возникла никотиновая зависимость в 15 лет, пишет "СтарХит".

"У всех вокруг есть парень или девушка, а у меня – никотиновая зависимость и оскорбляющая мама. Последние четыре дня выживаю на чае и шоколаде, потому что не могу выносить даже секунду рядом с мамой. И каждый раз, когда встаю с постели, просто падаю в обморок", – поделилась переживаниями дочь звезды.

Софья Кругликова родила от Ефремова троих детей СтарХит

Отметим, ранее Вера также опубликовала видео, которое завершается словами: "я заканчиваю свое лучшее шоу". Поклонники решили, что наследница Ефремова хочет свести счеты с жизнью, и принялись убеждать ее не делать глупостей. В итоге через несколько часов Вера поблагодарила каждого неравнодушного.

"Вы спасли мне жизнь", – призналась дочь актера, после чего удалила странную публикацию.

Также известно, что Вера всегда была очень близка с отцом, поэтому сейчас сильно переживает. В социальных сетях девушка высказалась о папе лишь однажды.

"Все х**ово, но он добрее стал. Оказался не таким, каким я его представляла", – написала наследница звезды.

Отметим, что согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был сам в своем автомобиле на момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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