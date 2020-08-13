15-летний сын умершего Децла записал свой первый рэп: о чем трек

Ольга Веркалец Люди 18:36, 13.08.2020

Сын умершего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Киселев записал свой первый трек, который посвятил политике.

15-летний исполнитель, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior (один из сценических ников его отца был Juzeppe Jostko), опубликовал фрагмент песни на своей странице в Instagram (видео смотрите ниже).

Децл умер в 2019 году
Salve Music

В рэп-композиции Антоний вспоминает "тоталитарные чистки" и говорит о недостатках существующего государственного строя.

"Надоели метафоры и афоризмы, Грязные стразы и конформисты. Фальшивые списки — в них в зоне риска Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки", – зачитал парень.

Поклонники Киселева неоднозначно отреагировали на трек. Одни пожелали ему продолжать дело Децла, а другие отметили, что не стоило затрагивать тему политики.

"Ты просто взбудоражил наши души, знакомым тембром и продолжением творить", "В 15 лет о вечеринках лучше петь, о любви", "Отличное начало у парня", – написали в комментариях.

Пользователи соцсети пожелали продолжать дело Децла
скриншот комментариев
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на трек сына Децла
скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

  • Перед смертью в Толмацкого случился приступ – у артиста сначала начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

  • Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

  • Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствуют вещества.

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