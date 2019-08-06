"15 лет не ступала нога мужчины": дочь Шукшиной рассказала о сексе 80-летней мамы с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга не понимает брак матери с Бари Алибасовым, отношения которых выстроены без секса и совместного быта.

В интервью изданию "Собеседник" она призналась, что хочет развода Лидии с известным продюсером.

"Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме. "Мы никогда не жили вместе. Совместного быта у нас не было, секса тоже", – недавно призналась мне она. Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами", – призналась она.

Шукшина добавила, что 15 лет между ней и матерью были натянутые отношения, хотя сейчас они воссоединились, чему обе рады.

Шукшина и Алибасов instagram /alibasov_nana/

"Так вот, с начала лета я постоянно нахожусь с ней. Скажу вам честно, в нашу родовую квартиру на улице Бочкова долгие годы не ступала нога мужчины, поэтому все пришло в совершеннейшую негодность. Мама не умеет сама вести хозяйство, а помощи для нее нет никакой. Отчасти в этом и моя вина, мамочку никогда нельзя бросать. Все лето я привожу в порядок квитанции по коммунальным платежам, чиню сантехнику, которая много лет была в плачевном состоянии", – добавила она.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина instagram /alibasov_nana/

Как сообщал OBOZREVATEL, Алибасов и легенда советского кино Лидия Федосеева-Шукшина женились в 2018 году.

4 июня 2019 года продюсер отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве. После этого через полмесяца появилась информация, что и Лидия была госпитализирована после приступа бронхиальной астмы.

Их брак многим пришелся не по душе. После выздоровления на этой почве Алибасов накинулся на свою подругу в прямом эфире, которая всячески обзывала Лидию. Недовольство также выражают со стороны Федосеевой-Шукшиной.

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