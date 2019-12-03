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3 декабря • обновлено в 09:30
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13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала парнем

7.1т
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Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально сменила свое имя на мальчиковое. Теперь девочку зовут Джон.

Так, как сообщает "КП" со ссылкой на New Idea, 13-летняя Шайло еще на один шаг приблизилась к исполнению своей мечты - смене пола.

Анджелина Джоли и Шайло

Анджелина Джоли и Шайло

КП

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Как ранее сообщали западные СМИ, Шайло уже давно проходит гормональную терапию, чтобы блокировать процессы женского созревания. Более того, дочь актеров готовится к операции по смене пола. Однако пока что девочке нужно подождать, ведь хирургическое вмешательство разрешено лишь после того, как она достигнет совершеннолетия.

Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли с детьми

shining-stars.ru

Примечательно, что Джоли полностью поддерживает выбор дочки, которая с самого детства мечтает стать мальчиком.

Шайло Джоли-Питт

Шайло Джоли-Питт

PeopleTalk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Анджелина Джоли Брэд Питт
Место
США
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Имя прямо в точку
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0
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
больные людишки
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
счастье-то какое!
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