13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала парнем

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально сменила свое имя на мальчиковое. Теперь девочку зовут Джон.

Так, как сообщает "КП" со ссылкой на New Idea, 13-летняя Шайло еще на один шаг приблизилась к исполнению своей мечты - смене пола.

Анджелина Джоли и Шайло КП

Как ранее сообщали западные СМИ, Шайло уже давно проходит гормональную терапию, чтобы блокировать процессы женского созревания. Более того, дочь актеров готовится к операции по смене пола. Однако пока что девочке нужно подождать, ведь хирургическое вмешательство разрешено лишь после того, как она достигнет совершеннолетия.

Анджелина Джоли с детьми shining-stars.ru

Примечательно, что Джоли полностью поддерживает выбор дочки, которая с самого детства мечтает стать мальчиком.

Шайло Джоли-Питт PeopleTalk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.

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