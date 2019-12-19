13 лет спустя: как сейчас выглядит и чем занимается Фиби из "Зачарованных"

Несмотря на то, что сериал "Зачарованные" завершился еще 13 лет назад, многие до сих пор продолжают ассоциировать актрису Алиссу Милано с ее героиней Фиби.
OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит и чем занимается звезда.
Алисса Милано
bigmir.net
В сериале о сестрах-ведьмах, который шел восемь лет, образ героини Милано неоднократно менялся. Так, в начале "Зачарованных" Фиби предстала перед зрителями легкомысленной девушкой в гламурных нарядах.
Алисса Милано
кадр из сериала
Алисса Милано
кадр из сериала
А к концу сериала Фиби стала элегантной и стильной женщиной.
Алисса Милано
кадр из сериала
Впрочем, стоит отметить, что Алисса Милано была любимой героиней для тысяч зрителей, несмотря на перемены в образе.
Алисса Милано
кадр из сериала
После завершения "Зачарованных" актриса продолжила сниматься: в 2007 году появилась в сериале "Меня зовут Эрл", в видеоклипе группы "Blink-182", в нескольких рекламны кампаниях.
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Также Алисса запустила собственную линию одежды.
В 2013 году Милано снималась в телесериале "Любовницы", однако спустя два сезона покинула проект в связи с рождением дочки.
Алисса Милано
кадр из сериала
Вот уже 10 лет звезда счастлива в браке с агентом Дейвом Бульяри. Вместе с мужем Алисса воспитывает двоих детей: 8-летнего Мило и 5-летнюю Элизабеллу.
Алисса Милано с дочкой
Instagram @milano_alyssa
В своем Instagram Милано регулярно публикует личные фотографии, глядя на которые создается впечатление, что актриса практически не изменилась со времен сериала.
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Более того, поклонники изредка даже интересуются у актрисы о ее секрете молодости, ведь сегодня звезда выглядит так же, как и 13 лет назад.
Алисса Милано с мужем
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано с дочкой
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано без макияжа
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Актриса не часто появляется на красных дорожках.
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано
Instagram @milano_alyssa
Алисса Милано поддерживает хорошие отношения с другой актрисой из сериала "Зачарованные" Холли Мари Комбс, которая исполнила роль Пайпер.
Алисса Милано и Холли Мари Комбс
Instagram @milano_alyssa
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