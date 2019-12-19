13 лет спустя: как сейчас выглядит и чем занимается Фиби из "Зачарованных"

Несмотря на то, что сериал "Зачарованные" завершился еще 13 лет назад, многие до сих пор продолжают ассоциировать актрису Алиссу Милано с ее героиней Фиби.

OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит и чем занимается звезда.

Алисса Милано bigmir.net

В сериале о сестрах-ведьмах, который шел восемь лет, образ героини Милано неоднократно менялся. Так, в начале "Зачарованных" Фиби предстала перед зрителями легкомысленной девушкой в гламурных нарядах.

Алисса Милано кадр из сериала

Алисса Милано кадр из сериала

А к концу сериала Фиби стала элегантной и стильной женщиной.

Алисса Милано кадр из сериала

Впрочем, стоит отметить, что Алисса Милано была любимой героиней для тысяч зрителей, несмотря на перемены в образе.

Алисса Милано кадр из сериала

После завершения "Зачарованных" актриса продолжила сниматься: в 2007 году появилась в сериале "Меня зовут Эрл", в видеоклипе группы "Blink-182", в нескольких рекламны кампаниях.

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Также Алисса запустила собственную линию одежды.

В 2013 году Милано снималась в телесериале "Любовницы", однако спустя два сезона покинула проект в связи с рождением дочки.

Алисса Милано кадр из сериала

Вот уже 10 лет звезда счастлива в браке с агентом Дейвом Бульяри. Вместе с мужем Алисса воспитывает двоих детей: 8-летнего Мило и 5-летнюю Элизабеллу.

Алисса Милано с дочкой Instagram @milano_alyssa

В своем Instagram Милано регулярно публикует личные фотографии, глядя на которые создается впечатление, что актриса практически не изменилась со времен сериала.

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Более того, поклонники изредка даже интересуются у актрисы о ее секрете молодости, ведь сегодня звезда выглядит так же, как и 13 лет назад.

Алисса Милано с мужем Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано с дочкой Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано без макияжа Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Актриса не часто появляется на красных дорожках.

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано поддерживает хорошие отношения с другой актрисой из сериала "Зачарованные" Холли Мари Комбс, которая исполнила роль Пайпер.

Алисса Милано и Холли Мари Комбс Instagram @milano_alyssa

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась главная героиня сериала "Не родись красиво" Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

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