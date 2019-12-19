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19 декабря • обновлено в 13:10
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13 лет спустя: как сейчас выглядит и чем занимается Фиби из "Зачарованных"

1.6т
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Несмотря на то, что сериал "Зачарованные" завершился еще 13 лет назад, многие до сих пор продолжают ассоциировать актрису Алиссу Милано с ее героиней Фиби.

OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит и чем занимается звезда.

Алисса Милано

Алисса Милано

bigmir.net

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В сериале о сестрах-ведьмах, который шел восемь лет, образ героини Милано неоднократно менялся. Так, в начале "Зачарованных" Фиби предстала перед зрителями легкомысленной девушкой в гламурных нарядах.

Алисса Милано

Алисса Милано

кадр из сериала

Алисса Милано

Алисса Милано

кадр из сериала

А к концу сериала Фиби стала элегантной и стильной женщиной.

Алисса Милано

Алисса Милано

кадр из сериала

Впрочем, стоит отметить, что Алисса Милано была любимой героиней для тысяч зрителей, несмотря на перемены в образе.

Алисса Милано

Алисса Милано

кадр из сериала

После завершения "Зачарованных" актриса продолжила сниматься: в 2007 году появилась в сериале "Меня зовут Эрл", в видеоклипе группы "Blink-182", в нескольких рекламны кампаниях.

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Также Алисса запустила собственную линию одежды.

В 2013 году Милано снималась в телесериале "Любовницы", однако спустя два сезона покинула проект в связи с рождением дочки.

Алисса Милано

Алисса Милано

кадр из сериала

Вот уже 10 лет звезда счастлива в браке с агентом Дейвом Бульяри. Вместе с мужем Алисса воспитывает двоих детей: 8-летнего Мило и 5-летнюю Элизабеллу.

Алисса Милано с дочкой

Алисса Милано с дочкой

Instagram @milano_alyssa

В своем Instagram Милано регулярно публикует личные фотографии, глядя на которые создается впечатление, что актриса практически не изменилась со времен сериала.

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Более того, поклонники изредка даже интересуются у актрисы о ее секрете молодости, ведь сегодня звезда выглядит так же, как и 13 лет назад.

Алисса Милано с мужем

Алисса Милано с мужем

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано с дочкой

Алисса Милано с дочкой

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано без макияжа

Алисса Милано без макияжа

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Актриса не часто появляется на красных дорожках.

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано

Алисса Милано

Instagram @milano_alyssa

Алисса Милано поддерживает хорошие отношения с другой актрисой из сериала "Зачарованные" Холли Мари Комбс, которая исполнила роль Пайпер.

Алисса Милано и Холли Мари Комбс

Алисса Милано и Холли Мари Комбс

Instagram @milano_alyssa

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась главная героиня сериала "Не родись красиво" Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Алисса Милано
Место
США
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