12 самых ярких нарядов королевы Елизаветы II. Фото
Ровно 67 лет тому назад, 2 июня 1953 года, в Великобритании состоялась коронация Елизаветы II. Торжество проходило в Вестминстерском аббатстве и стало первой в истории коронацией, которую транслировало телевидение.
Елизавета II с 2015 года является старейшей, а с 2016 года – самой долгоправящей действующей королевской особой в мире. Каждый выход Ее Величества в свет становится событием, а англичане даже делают ставки на то, какого цвета будет новый наряд королевы. Самые яркие образы Елизаветы II собрал для своих читателей OBOZREVATEL.
Не секрет, что Елизавета II предпочитает в своем гардеробе яркие цвета. Так, на публике английская королева появляется в пестрых нарядов всех оттенков радуги.
Супруга младшего сына Елизаветы Софи, графиня Уэссекская, в 2017 году в разговоре с журналистами рассказала, что яркие пальто и платья королева носит на светские мероприятия для того, чтобы ее могли увидеть в толпе. Однако вряд ли это единственная причина, по которой Елизавета II носит такую одежду.
Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 редких фото молодости 94-летней королевы Елизаветы II.