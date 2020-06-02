12 самых ярких нарядов королевы Елизаветы II. Фото

Ровно 67 лет тому назад, 2 июня 1953 года, в Великобритании состоялась коронация Елизаветы II. Торжество проходило в Вестминстерском аббатстве и стало первой в истории коронацией, которую транслировало телевидение.

Елизавета II с 2015 года является старейшей, а с 2016 года – самой долгоправящей действующей королевской особой в мире. Каждый выход Ее Величества в свет становится событием, а англичане даже делают ставки на то, какого цвета будет новый наряд королевы. Самые яркие образы Елизаветы II собрал для своих читателей OBOZREVATEL.

Королева Елизавета II Getty Images

Не секрет, что Елизавета II предпочитает в своем гардеробе яркие цвета. Так, на публике английская королева появляется в пестрых нарядов всех оттенков радуги.

Супруга младшего сына Елизаветы Софи, графиня Уэссекская, в 2017 году в разговоре с журналистами рассказала, что яркие пальто и платья королева носит на светские мероприятия для того, чтобы ее могли увидеть в толпе. Однако вряд ли это единственная причина, по которой Елизавета II носит такую одежду.

Королева Елизавета II Rex Features/Fotodom

Королева Елизавета II Rex Features/Fotodom

Королева Елизавета II Rex Features/Fotodom

Королева Елизавета II Rex Features/Fotodom

Королева Елизавета II Getty Images

Королева Елизавета II Getty Images

Королева Елизавета II Getty Images

Королева Елизавета II Getty Images

Королева Елизавета II Getty Images

Королева Елизавета II Rex Features/Fotodom

Королева Елизавета II Rex Features/Fotodom

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 редких фото молодости 94-летней королевы Елизаветы II.

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