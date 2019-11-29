12-летняя дочь Началовой показала новорожденную сестру

Бывший муж трагически погибшей певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом. С новорожденной уже познакомилась дочь певицы, 12-летняя Вера.
Трогательным снимком c двумя сестрами Алдонин поделился в своем Instagram.
"Делимся нашей радостью, 23.11.2019 — день рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома", - подписал фото счастливый отец.
Евгений Алдонин с детьми
На снимке 12-летняя дочь Началовой держит новорожденную на руках, а Алдонин обнимает своего трехлетнего сына Артема. Правда, рассмотреть лицо малышки так и не удалось, ведь родители закрыли его стикером.
Евгений Алдонин с детьми и женой
Вместе с Юлией Началовой Алдонин прожил пять лет. После развода их дочь Вера осталась жить с певицей. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой, однако много времени проводит с новой семьей папы.
Юлия Началова с дочкой Верой
Евгений Алдонин с детьми и женой
Евгений Алдонин с детьми и женой
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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