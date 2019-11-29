12-летняя дочь Началовой показала новорожденную сестру

Бывший муж трагически погибшей певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом. С новорожденной уже познакомилась дочь певицы, 12-летняя Вера.

Трогательным снимком c двумя сестрами Алдонин поделился в своем Instagram.

"Делимся нашей радостью, 23.11.2019 — день рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома", - подписал фото счастливый отец.

Евгений Алдонин с детьми Instagram

На снимке 12-летняя дочь Началовой держит новорожденную на руках, а Алдонин обнимает своего трехлетнего сына Артема. Правда, рассмотреть лицо малышки так и не удалось, ведь родители закрыли его стикером.

Евгений Алдонин с детьми и женой Instagram

Вместе с Юлией Началовой Алдонин прожил пять лет. После развода их дочь Вера осталась жить с певицей. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой, однако много времени проводит с новой семьей папы.

Юлия Началова с дочкой Верой Instagram

Евгений Алдонин с детьми и женой Instagram

Евгений Алдонин с детьми и женой Instagram

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