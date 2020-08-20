12-летнему украинцу запретили ехать на детское Евровидение: Минкульт прокомментировал скандал

Министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал скандал с 12-летним школьником из Волыни Максимом Ткачуком, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в детском Евровидении.

Ткаченко уточнил, что Минкульт не влияет на решения НОТУ. В то же время министр указал, что лично он решил бы подобные вопросы по-другому. Об этом шла речь во время брифинга 20 августа (чтобі посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также Ткаченко подчеркнул, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины – это независимая институция, у которой есть статут и правила, по которым они отбирают участников.

Максиму Ткачуку отказали в участии в детском Евровидении EADaily

"Если бы меня спросили, как бы я это решал, то я бы решал другим способом, но я не руководитель НОТУ", – подытожил Ткаченко.

Напомним, 17 августа стало известно, что 12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, НОТУ аннулировала заявку на участие в конкурсе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что такое решение было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации.

Также напомним, после того, как Максим Ткачук исполнил песню "Смуглянка" на песенном фестивале в Лондоне, в сети его обвинили в популяризации "русского мира".