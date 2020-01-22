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22 января • обновлено в 04:41
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12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня

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Двенадцать лет назад вышел на экраны американский сериал "Во все тяжкие", рассказывающий историю школьного учителя Уолтера Уайта, который, узнав, что болеет неоперабельным раком легких, решает изготовлять и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить свою семью.

Сериал транслировался с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года и состоял из пяти сезонов и 62 эпизодов. Криминальная драма "Во все тяжкие" была признана одним из лучших американских телесериалов и была удостоена множества наград.

12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня
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О том, как сегодня выглядят звезды, сыгравшие главных героев сериала, – далее в материале OBOZREVATEL.

Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон

wikipedia.org

Брайан Крэнстон известен как исполнитель главной роли учителя химии Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие". Роль Уайта принесла Крэнстону всемирную популярность и четыре премии "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале. В последние годы актер продолжает сниматься в кино, он также озвучивает персонажей в популярных мультфильмах.

Аарон Пол

12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня

wikipedia.org

Аарон Пол – лауреат премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале "Во все тяжкие", где он сыграл бывшего ученика Уолтера Уайта, ставшего его сообщником в наркобизнесе. Сейчас Аарон Пол продолжает сниматься в кино, последние фильмы с его участием: "Найди меня, если сможешь", "Чёрное зеркало", "Мир Дикого запада". В 2013 году звезда сериала "Во все тяжкие" женился, в феврале 2018 года у него родилась дочь – Стори Аннабелль Пол.

Анна Ганн

12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня

24smi.org

Анна Ганн запомнилась в сериале "Во все тяжкие" по роли жены Уолтера, Скайлер Уайт – домохозяйки, которая в начале сериала была беременна вторым ребенком. Узнав о незаконной деятельности мужа, Скайлер Уайт требует развода, но ради сохранения семьи отказывается от этого намерения, постепенно смиряется и помогает Уолтеру в "отмывании денег".

"Во все тяжкие" принес Анне Ганн две премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале. Также актриса сыграла главную роль в мини-сериале "Грейспойнт" в 2014 году, а в 2019-м снялась в фильме "Дедвуд".

Ар Джей Митт

12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня

wikipedia.org

Ар Джей Митт наиболее известен ролью Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие". Как и его герой в сериале, Митт страдает детским церебральным параличом. Хотя он должен был учиться использовать костыли и произносить нечленораздельно текст для роли в сериале, в действительности он занимается физио- и трудотерапией ежедневно, чтобы преодолеть эффекты умеренного случая церебрального паралича. На сегодняшний день Ар Джей Митт продолжает сниматься в фильмах, также он является представителем кампании "Привлечение в искусство и СМИ людей с ограниченными возможностями".

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Дин Норрис

12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня

instagram.com/deanjnorris

Дин Норрис сыграл в сериале "Во все тяжкие" агента ОБН Хэнка Шрейдера. Также он известен по роли Джима Ренни в телесериале "Под куполом". Из последних его проектов – роли в фильмах "Жажда смерти", "Битва преподов"; сериалах "Теория Большого взрыва" и "Сыны свободы".

Бетси Брандт

12 лет сериалу "Во все тяжкие": что случилось с главными звездами и как они выглядят сегодня

my-hit.org

Бетси Брандт сыграла в сериале "Во все тяжкие" роль Мари Шрейдер – сестры Скайлер и жены Хэнка, сотрудницы лаборатории рентгенографии. После работы в "Во все тяжкие" она сыграла главную женскую роль в ситкоме NBC "Шоу Майкла Джей Фокса", а также одну из центральных ролей в ситкоме CBS "Жизнь в деталях".

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Автор
Алина Мельник
Место
США
Теги
шоу-бизнес актриса актер звезды Голливуд кино сериал
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