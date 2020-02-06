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7 февраля • обновлено в 08:16
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103-летний Кирк Дуглас умер: как выглядит его 100-летняя жена и в чем секрет долголетия

22.8т
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В среду, 5 февраля, в США умер известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас. Ему было 103 года.

Так, у звезды осталось четверо детей: Майкл, Эрик, Джоэл и Питер. А также жена Энн Байденс, которой в апреле прошлого года исполнилось 100 лет. О том, как выглядит жена Дугласа и в чем секрет долголетия, – узнайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Энн Байденс и Кирк Дуглас

Энн Байденс и Кирк Дуглас

Фото: rg.ru

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Энн Байденс родилась 23 апреля 1919 года в Ганновере, Германия. Она – американская благодетельница, продюсер и актриса эпизода. Входит в Международный список самых стильных знаменитостей с 1970 года.

Энн Байденс

Энн Байденс

Фото: wikimedia.org

Познакомилась Энн с Дуласом в 1953 году в Париже во время съемок фильма. 29 мая 1954 она вышла за актера замуж. У нее от него два сына: Питер и Эрик.

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Фото: www.horizonnews.com.au

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Фото: www.choiz.me

Кирк Дуглас и Энн Байденс с сыновьями

Кирк Дуглас и Энн Байденс с сыновьями

Фото: www.celebitchy.com

Ранее Кирк Дуглас отмечал, что главный секрет их долголетия с супругой – счастливый брак.

"Мне очень повезло с ней. Мы дополняем друг друга. Я считаю, что наш замечательный брак и наши беседы на рассвете и в сумерках помогли нам прожить так долго", – рассказывал актер.

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Фото: kulturologia.ru

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Фото: www.lastampa.it

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Фото: www.lastampa.it

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Кирк Дуглас и Энн Байденс

Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.

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Автор
Кристина Долматова
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Smith Zlata
Smith Zlata
У него осталось 4 детей! Забыли Майкла и Джоэл!
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Украинцам уже не видать такой долгой жизни. Уже сделано все чтобы ты не дожил даже до пенсии.
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