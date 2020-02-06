103-летний Кирк Дуглас умер: как выглядит его 100-летняя жена и в чем секрет долголетия

В среду, 5 февраля, в США умер известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас. Ему было 103 года.
Так, у звезды осталось четверо детей: Майкл, Эрик, Джоэл и Питер. А также жена Энн Байденс, которой в апреле прошлого года исполнилось 100 лет. О том, как выглядит жена Дугласа и в чем секрет долголетия, – узнайте далее в материале OBOZREVATEL.
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Энн Байденс и Кирк Дуглас
Фото: rg.ru
Энн Байденс родилась 23 апреля 1919 года в Ганновере, Германия. Она – американская благодетельница, продюсер и актриса эпизода. Входит в Международный список самых стильных знаменитостей с 1970 года.
Энн Байденс
Фото: wikimedia.org
Познакомилась Энн с Дуласом в 1953 году в Париже во время съемок фильма. 29 мая 1954 она вышла за актера замуж. У нее от него два сына: Питер и Эрик.
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Фото: www.horizonnews.com.au
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Фото: www.choiz.me
Кирк Дуглас и Энн Байденс с сыновьями
Фото: www.celebitchy.com
Ранее Кирк Дуглас отмечал, что главный секрет их долголетия с супругой – счастливый брак.
"Мне очень повезло с ней. Мы дополняем друг друга. Я считаю, что наш замечательный брак и наши беседы на рассвете и в сумерках помогли нам прожить так долго", – рассказывал актер.
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Фото: kulturologia.ru
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Фото: www.lastampa.it
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Фото: www.lastampa.it
Кирк Дуглас и Энн Байденс
Фото: hellomagazine.com
Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.
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