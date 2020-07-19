10 метких цитат королевы сарказма Фаины Раневской
В воскресенье, 19 июля, исполняется ровно 36 лет с того дня, когда умерла знаменитая советская актриса Фаина Раневская.
При жизни актриса славилась своим искрометным юмором и брутальными высказываниями. Многим она запомнилась как философ с сигареткой в зубах: кто-то называл ее скандальной, боялся или избегал, а кто-то боготворил. Однако при всем этом легендарная Раневская была одинокой и ранимой личностью. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые меткие цитаты актрисы.
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная курица. Так что меньше пафоса, господа.
Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
О Владимире Ленине: -Знаете, когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще – если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!
Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.
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