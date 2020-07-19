10 метких цитат королевы сарказма Фаины Раневской

В воскресенье, 19 июля, исполняется ровно 36 лет с того дня, когда умерла знаменитая советская актриса Фаина Раневская.

При жизни актриса славилась своим искрометным юмором и брутальными высказываниями. Многим она запомнилась как философ с сигареткой в зубах: кто-то называл ее скандальной, боялся или избегал, а кто-то боготворил. Однако при всем этом легендарная Раневская была одинокой и ранимой личностью. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые меткие цитаты актрисы.

Фаина Раневская и Любовь Орлова в постановке Театра имени Моссовета "Сомов и другие", 1950-е годы bulvar.com.ua

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная курица. Так что меньше пафоса, господа.

Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее.

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Фаина Раневская в Баку, 1929 год ranevskaja.narod.ru

О Владимире Ленине: -Знаете, когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.

Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник! И вообще – если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!

Фаина Раневская, ее подруга Нина Сухоцкая и пес Мальчик на прогулке, 1980 год toptales.cc

Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.

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