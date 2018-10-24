+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, нарвалась на волну критики в сети из-за фото в необычном наряде.

Исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором позирует в жакете с нетипично увеличенными плечами в стиле 80-х.

Большинство подписчиков не оценили такой лук, отметив, что этот предмет гардероба не подходит хрупкой девушке. Многие также заметили слишком "густой" макияж и грустные, усталые глаза певицы.

instagram.com/anilorak

"Глаза все выплакала", "Уставший взгляд, пора в отпуск", "Глаза не блестят", "С какого мужского плеча пиджачок?" "Пиджак грубоват, как будто велик", "Пиджак сейчас Валуев ищет?" "Толстит на +10 кг", "У моего деда такой пиджак со времён Ленина остался", "Лазарев забыл у вас дома?" "Разочаровала", "Не ваш стиль", "Не позорьтесь!" - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак, переживающая скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание, к которому готовила своих поклонников несколько дней.

После семейной драмы Лорак презентовала песню о супружеской измене, которую ее фаны посчитали автобиографической.