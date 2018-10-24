МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд

986Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, нарвалась на волну критики в сети из-за фото в необычном наряде.

Исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором позирует в жакете с нетипично увеличенными плечами в стиле 80-х.

Большинство подписчиков не оценили такой лук, отметив, что этот предмет гардероба не подходит хрупкой девушке. Многие также заметили слишком "густой" макияж и грустные, усталые глаза певицы.

Новости
''С деньгами туго?'' Лорак упрекнули в использовании дочки для рекламы
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд

instagram.com/anilorak

"Глаза все выплакала", "Уставший взгляд, пора в отпуск", "Глаза не блестят", "С какого мужского плеча пиджачок?" "Пиджак грубоват, как будто велик", "Пиджак сейчас Валуев ищет?" "Толстит на +10 кг", "У моего деда такой пиджак со времён Ленина остался", "Лазарев забыл у вас дома?" "Разочаровала", "Не ваш стиль", "Не позорьтесь!" - пишут в комментариях.

+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд
+10 кг: Лорак раскритиковали за неудачный наряд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак, переживающая скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание, к которому готовила своих поклонников несколько дней.

После семейной драмы Лорак презентовала песню о супружеской измене, которую ее фаны посчитали автобиографической.

Персона
Ани Лорак
Объекты
шоу-бизнесInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги