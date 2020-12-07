10 эмоциональных фото Ангелы Меркель: жизнь и стиль канцлера в нескольких снимках

Анна Паскевич Люди 03:49, 7.12.2020 Обновлено: 08:31, 7.12.2020

В ноябре 2020 года исполнилось 15 лет со дня, когда Ангела Меркель вступила в должность канцлера Германии. Так, 22 ноября 2005 года она стала первой женщиной на этом посту.

Сегодня же ее называют одним из самых влиятельных политиков мира и новой "железной леди" Европы. OBOZREVATEL собрал несколько эмоциональных фото канцлера, на которых она предстает в неожиданных образах.

Ангела Меркель – министр по охране окружающей среды – во время визита на ЧАЭС, 1996 год
Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии, театр Осло, 2008 года
Ангела Меркель, президент США Джордж Буш-младший и президент России Владимир Путин, саммит G8, Хайлигендамм, 2007 год
AP
Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в Париже после террористической атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo
AP
Ангела Меркель во время торжественной церемонии в честь 500-летия баварского закона о чистоте пива, Ингольштадт
Pinterest
Ангела Меркель кормит пингвинов в своем избирательном округе в земле Мекленбург – Передняя Померания, август 2019 года
DW
Ангела Меркель в Марловском птичьем парке во время поездки в избирательный округ, который политик беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года. 2012 год
DW
Ангела Меркель в 2016 году во время визита в Италию, где от разрушительного землетрясения пострадал один из районов
AFP
Ангела Меркель на трибуне Евро-2012 во время матча между сборными Германии и Греции
AP
Ангела Меркель в Немецком центре аэрокосмических исследований во время осмотра одной из научных лабораторий
DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, как говорила с Меркель об украинском языке.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Порошенко – Зеленскому о плане "А" по Донбассу: видосиками войну не выигрывают

Порошенко рассказал, как в 2014-м просил Запад вооружить украинскую армию

В Польше показали доказательства украинцев о преступлениях оккупантов на Донбассе

На Кировоградщине от коронавируса умерла 14-летняя девочка

Харьковская ОГА впервые за годы войны не поздравила украинских воинов с праздником