10 эмоциональных фото Ангелы Меркель: жизнь и стиль канцлера в нескольких снимках

В ноябре 2020 года исполнилось 15 лет со дня, когда Ангела Меркель вступила в должность канцлера Германии. Так, 22 ноября 2005 года она стала первой женщиной на этом посту.

Сегодня же ее называют одним из самых влиятельных политиков мира и новой "железной леди" Европы. OBOZREVATEL собрал несколько эмоциональных фото канцлера, на которых она предстает в неожиданных образах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, как говорила с Меркель об украинском языке.