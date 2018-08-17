"Дурдом": в сети скандал из-за концерта звезды РФ в Киеве

Российский певец Александр Малинин вызвал скандал в сети своим будущим выступления в Киеве 1 марта в ДК "Украина".

Часть пользователей в Facebook осудили организаторов и посчитали неприемлемым такой концерт. Основные обвинения – выступления певца в Крыму и на Донбассе. Впрочем, известно, что Малинин не выступал в Крыму после аннексии. За этим был замечен его сын Никита, которого внесли в базу сайта "Миротворец".

"Русский мир лезет к нам со всех щелей. Гастрольный рынок держался, но то ли еще будет", - написал в своем посте о Малинине украинский продюсер Александр Ягольник.

"Будет петь романс "Господа офицеры" (эту песню поет другой певец из РФ Олег Газманов - Ред.)...Это о тех русоофицерах,которые держали слово в Иловайске и ДАП. Киевская богема будет выжимать слезу от Малинина. А мы украинцы не просыхать от "Пливе кача"....Дурдом", — написала в сети украинка Людмила Чайка.

"Это как? Он же пел на всех этих крымских концертах? Офигеть. Может, фейк? Кто на эту тетку пойдет смотреть?", - написал один из пользователей в комментариях.

"Это двуличные люди, в Москве сидит говорит, что мы плохие, приедет в Киев будет говорить, что мы классные, и нас поддерживает", - прокомментировал другой.

"Меня уже даже не интересует, который подлец пригласил кацапа в Украине выступать, меня больше интересует которая сво**** пойдет на его концерт? Ребятам стоило бы постоять под тем дворцом, а потом дать пи*** тем, кто любит русских певцов, когда война", - возмутились люди.

Но, есть и те, кто считает, что выступление артиста оправдано и должно все-таки состояться.

"С чего вы взяли, что Александр Малинин поддерживал аннексию Крыма? Его сын Никита действительно внесен в базу "Миротворца". Малинина-старшего в этой базе не имеется", - написали в сети.

"А кто лучше него на украинской эстраде выполняет "Калину"? Может гнусный Винник?", - прокомментировали пользователи.

"Господа, я не знаю правда где он пел и кого поддерживал или нет, но, вы бы слышали как он исполняет украинские песни, без всякого акцента. Не каждый украинец так чисто споет", - аргументировали люди.

К слову, артист скрыл выступление в Киеве из своих официальных афиш.

Малинин оказался одним из тех, кого СБУ не вносили в "черный список", так как он не выступал в аннексированном Крыму и на Донбассе, не подписывал сомнительных писем и вообще не комментировал отношения России и Украины.

Кроме того, у Малинина есть звание "Народного артиста Украины", которое ему присудили еще во времена правления Кучмы. Примечателен также тот факт, что в 2015 на юбилейный концерт легендарного украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского не смог приехать ряд артистов, среди которых и Александр Малинин, испугавшихся притеснений с боку Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские звезды наведались в Крым с громким концертом.