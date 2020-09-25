Звезда "Кухни" показала пышную грудь без белья. Фото

Российская актриса и звезда сериала "Кухня" Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в джинсовых шортах и кроп-топе, под который не надела белье.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Марии и засыпали ее комплиментами.

"Прекрасна", "Божественно красива", "Сексуальная", "Идеальная грудь", "Супер тело", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Анна Цуканова-Котт, известная по роли в популярном киножурнале "Ералаш", делилась с поклонниками откровенными фото. На них 31-летняя знаменитость позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела букетом из колосков и книгами.