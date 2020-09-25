Звезда "Кухни" показала пышную грудь без белья. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Звезда 'Кухни' показала пышную грудь без белья

Российская актриса и звезда сериала "Кухня" Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в джинсовых шортах и кроп-топе, под который не надела белье.

Мария Горбань показала пышную грудь без белья (Instagram Марии Горбань)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Марии и засыпали ее комплиментами.

"Прекрасна", "Божественно красива", "Сексуальная", "Идеальная грудь", "Супер тело", – написали люди.

Звезда "Кухни" показала пышную грудь без белья. Фото
Звезда "Кухни" показала пышную грудь без белья. Фото
Звезда "Кухни" показала пышную грудь без белья. Фото
Звезда "Кухни" показала пышную грудь без белья. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Анна Цуканова-Котт, известная по роли в популярном киножурнале "Ералаш", делилась с поклонниками откровенными фото. На них 31-летняя знаменитость позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела букетом из колосков и книгами.

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