Каменских засветила упругие ягодицы на яхте. Фото

Obozrevatel Папарацци 13:13, 26.09.2020 Обновлено: 13:19, 26.09.2020

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками откровенным фото.

На странице в Instagram звезда опубликовала снимок в бикини, на котором позирует на яхте. На фото певица продемонстрировала свои упругие ягодицы.

"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброе утро, прекрасный мир)", – подписала сексуальное фото знаменитость.

Настя Каменских показала упругие ягодицы.
Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Каменских и засыпали звезду лестными комплиментами.

"Фигурка просто бомба! Шикарно!", "Какая красотка", "Побольше бы таких фоток", - писали фолловеры под фото Каменских.

Фанаты оставили лестные комментарии под соблазнительным фото Каменских.
Instagram
Фолловеры засыпали певицу лестными комплиментами.
Instagram
Поклонникам понравилось сексуальное фото Каменских.
Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет счастливых отношений со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).

Комментировать
Шоу Папарацци

Смотрите также

Мировые лидеры выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом

Крушение военного самолета под Харьковом: из 27 людей погибли 22

Офицер ВМС США: Россию может возглавить националист, а Украина – на правильном пути

Украинская Википедия ограничила ссылки на пропагандистов и сайты-фейкометы. Список

Филатов обвинил Яценко в снятии мэра Умани с выборов