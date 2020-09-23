Каменских обнажила грудь на камеру и поразила сеть. Фото

Ольга Веркалец Папарацци 10:43, 23.09.2020

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила голую грудь.

Соответствующие снимки 33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в одних только бикини, прикрыв интимную часть тела руками (фото смотрите ниже).

"Начинайте каждый свой день с правильных мыслей. Из любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!" – написала Каменских.

Каменских опубликовала пикантные фото.
Instagram Настя Каменских

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы и засыпали ее комплиментами.

"Вы шикарные", "Очень сексуально", "Попа лучше, чем у Ким", "Самая красивая женщина", "Потапу повезло", – написали в комментариях.

Каменских засыпали комплиментами.
Instagram Настя Каменских
Поклонники в восторге от фигуры певицы.
Instagram Настя Каменских

Каменских обнажила грудь на камеру: смотреть другие фото

Каменских позировала топлес.
Instagram Настя Каменских
Каменских показала пышные формы.
Instagram Настя Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет счастливых отношений со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).

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