Каменских обнажила грудь на камеру и поразила сеть. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила голую грудь.

Соответствующие снимки 33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в одних только бикини, прикрыв интимную часть тела руками (фото смотрите ниже).

"Начинайте каждый свой день с правильных мыслей. Из любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!" – написала Каменских.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы и засыпали ее комплиментами.

"Вы шикарные", "Очень сексуально", "Попа лучше, чем у Ким", "Самая красивая женщина", "Потапу повезло", – написали в комментариях.

Каменских обнажила грудь на камеру: смотреть другие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет счастливых отношений со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).