Дочь Брюса Уиллиса снялась полностью голой в пикантной фотосессии

Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 32-летняя Румер, устроила пикантую фотосессию в стиле БДСМ.

Так, на личной странице в Instagram актриса опубликовала черно-белый снимок, где предстала полностью обнаженная. Уиллис позировала стоя на коленях и обмотавшись веревкой.

"Нам говорят, как нам надо одеваться, чтобы быть красивыми. Нам говорят, что сексуальность – это то, чего мы должны стесняться. Эта идея о том, что когда другие женщины обнаженные, это означает, что они не уважают себя. То, что мы голые или сексуальные, автоматически предполагается, что мы это делаем только для мужчин из-за ненависти к себе и неуверенности. И это полная чушь. Мы можем быть сексуальными для нас. Мы можем раздеться ради себя", – написала Румер.

Пользователи в комментариях к публикации выразили свое восхищение откровенными фото Уиллис и засыпали ее комплиментами.

"Очень нравятся эти фото", "Мне нравится ваша смелость и сексуальность. Продолжайте в том же духе", "Красивая леди", "Как жарко. Ты переплюнула свою маму в сексуальности", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо во время карантина.