46-летняя российская актриса Волкова показала пикантные фото в белье

46-летняя российская актриса Екатерина Волкова поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на них артистка позировала в кружевном белье, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Моя младшая дочь очень стесняется себя и своего тела, но это, наверное, просто переходный возраст. Помню и у меня долго тоже было стеснение, да и сейчас не всегда принимаю себя такой, как есть. Понимаю, что надо себя любить, но мания совершенства не дает покоя. Работаю над принятием себя", – прокомментировала публикацию Волкова.

Отметим, что подписчики актрисы оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

"Фигура у вас классная", "Богиня", "Выглядишь потрясающе", "Хороша и восхитительно сексуальна", "Бомбические фото", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем 34-летняя артистка позировала в мокром белом платье, под которое не надела белье.