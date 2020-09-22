40-летняя Бочкарева показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 40-летняя артистка позировала в откровенном купальнике в бассейне, продемонстрировав пышные формы. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Друзья, хочу похвастаться личной маленькой радостью! Наконец-то я вернулась в свой любимый фитнес-клуб", – прокомментировала публикацию Бочкарева.

Отметим, что пикантный снимок актрисы вызвал восторг поклонников. Они засыпали Бочкареву комплиментами.

"Огонь", "Вы шикарно выглядите! Всегда восхищалась вашей красотой", "Какая у вас фигура бомбическая", "Сексуальная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников пикантным снимком. На фото актриса сняла с себя одежду и позировала полуобнаженной, прикрыв соблазнительные формы простыней.