"Отменил дедовщину": Коляденко похвастался службой в армии

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, как служил в советской армии и боролся с дедовщиной.

Как сообщил шоумен в эфире ObozTV, он был в армии два года, "когда всех мальчиков в Украине забирали в Афганистан".

"Мне еще повезло, что я служил в Черниговской области, поселок городского типа "Десна", город Остер, в учебке два года. Я старший сержант. У меня были "деды" и я был потом "дедом". Но я встречаю этих мужчин в Киеве, они за меня поднимают чарки, что Коляденко отменил дедовщину", – рассказал шоумен.

При этом Коляденко признался, что вначале службы становился жертвой дедовщины: "Меня два раза били. Были ужасные правила – то ползали, то нас, как идиотов, поднимали по ночам, мы держали какие-то стулья. Я это все отменил и сейчас я горд этим".

"Когда я пришел из армии, мама сказала – ты стал мужиком. Я счастлив, что я там был", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Дмитрий Коляденко также выступил в поддержку народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, оказавшего в эпицентре секс-скандала.

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