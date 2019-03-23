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Отец Началовой сказал, кто виновен в смерти певицы

1.3тЧитать материал на украинском

Российская певица Юлия Началова сама является виновницей своей смерти.

Такое заявление сделал ее отец, композитор Виктор Началов. В эфире российского телевидения он сказал, что врачи не виноваты в смерти женщины и сделали все, что могли.

По его словам, Началова запустила процесс лечения ноги, что и погубило ее. "Юлия "немного запустила" воспаление, а запускать такие вещи нельзя. Из-за этого пошел абсцесс, поражение органов", — пояснил композитор.

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Юлия Началова

Юлия Началова

Instagram @julianachalova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети установили, что Началова в минувшем году незаконно пересекала украинскую границу и выступала в оккупированном Донецке.

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
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