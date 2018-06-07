"Отдать Крым Украине": скандальный Лоза оскорбил Ефремова

Слова российского актера Михаила Ефремова об аннексированном Крыме - необдуманные, и могут быть сказаны для пиара.

Такое заявление сделал российский музыкант Юрий Лоза на своей странице в Facebook, комментируя предложение актера отдать полуостров Украине.

"Опять же Ефремов мог такое ляпнуть для пиара, по приколу, да просто не подумав, как уже много раз делал это раньше.Поймите, если некто с известной степенью достоверности сыграл в спектакле умного человека, то это вовсе не означает, что он способен исторгать из себя мудрые мысли, находящиеся за пределами выученного текста", - оскорбил он Ефремова.

При этом он намекнул на отсутствие мозгов у Ефремова.

"И, как мне кажется, название данной профессии — "лицедей" говорит само за себя: этимологически это — "лицом действовать" или "делать лицо", наличие мозгов тут не обязательно", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 5 июня, скандальный российский актер Михаил Ефремов дал интервью популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю, где красноречиво высказался о том, что РФ должна отдать крымский мост Украине, а также поставлять газ в страну бесплатно, и только таким способом, по его словам, государства смогут "помириться".