Звезды, которым пластика разрушила карьеру

Пластика сегодня – популярное средство по возвращению молодости звезд. Еще бы – за одну операцию можно убрать морщины и обвисшую кожу, сделать голливудскую улыбку и "сбросить" несколько килограммов. Но бывает, что пластический хирург своим скальпелем "перечеркивает" жизнь знаменитостей и делит ее на "до" и "после".

OBOZREVATEL рассказывает о звездных красавицах, которым изменение внешности стоило карьеры.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко была той советской кинодивой, на которую старались равняться практически все женщины. Добиться такой же тонкой талии, сделать такую же прическу – это было целью многих представительниц прекрасного пола.

Когда Гурченко уже было за пятьдесят, она решила во что бы то не стало вернуть себе молодость и красоту. Точно неизвестно, сколько пластических операций сделала актриса, но эксперты после ее смерти в один голос твердили: звезда сделала больше 10 вмешательств и результат был, увы, "на лицо".

Людмила Гурченко до и после пластики

Вера Алентова

Знаменитая Катя Тихомирова, кумир миллионов женщин всего СССР, актриса Вера Алентова увлеклась пластикой еще в середине 1990-х годов. Поначалу все было нормально: круговая подтяжка лица и блефаропластика освежили лицо звезды.

Но Алентова увлеклась и это сыграло с ней злую шутку – из-за многочисленных операций на ее лице появились рубцы, глаза стали разного размера, а губы перекосило. При этом, чем старше Алентова становится, тем заметнее следы неудачной пластики.

Вера Алентова до и после пластики

Дженнифер Грей

Звезда Дженнифер Грей зажглась после выхода фильма "Грязные танцы", где актриса вместе с Патриком Суэйзи исполнила один из самых известных танцев в истории кино. Все запомнили и полюбили Грей за ее естественную красоту – кудрявые короткие волосы, а также неповторимый нос.

Однако, актриса, вопреки любви поклонников, таких восторгов не испытывала и мечтала сделать себе ринопластику – изменить форму носа. Операция была сделана, но результат стоил Грей карьеры, ведь из клиники она вышла совершенно другим человеком – потерявшим свою фирменную "изюминку".

Дженнифер Грей до и после пластики

Эммануэль Беар

Эммануэль Беар была одной из красивейших актрис 1980-х годов во Франции. В 2003 году Беар стала "девушкой с обложки" французского Elle и журнал разошелся буквально за сутки. Снимки модели печатали в заграничных журналах, а модельные агентства приглашали девушку к сотрудничеству. Но это было невозможно.

Все потому, что фото актрисы со спины были сделаны не случайно – это был единственный ракурс, в котором не было видно последствий ужасной пластики. Впервые Беар сделала операцию, увеличила губы, в 1989 году и этот опыт стал фатальным. Инфекция, а затем и неправильная форма полностью испортила лицо актрисы, изменив ее до неузнаваемости и загубив карьеру.

Сегодня некогда известная модель живет в уединении и активно выступает против пластической хирургии, рассказывая о своем травмирующем опыте.

Эммануэль Беар до и после пластики

Сидни Ром

Американская модель и актриса Сидни Ром, можно сказать, "вытащила счастливый билет" в жизни. Родившись в семье владельца завода по производству пластмассы, девочка с детства ни в чем не знала отказа. Не подвела и внешность: итальянские корни придали ее лицу утонченность и аристократичность, что сделало ее настоящей звездой 1970-х. При этом, слава Ром прокатилась по всему миру – даже в СССР, где в ту пору был "Железный занавес", актрису знали, ведь видеоклип на ее песню "Hearts" крутили целыми днями.

Кроме того, подтянутая фигурка Ром часто мелькала по телевидению – актриса стала вести уроки ритмической гимнастики, составляя конкуренцию Джейн Фонде. Однако, годы прошли, привлекательность модели начала сходить на нет и тогда она решилась на первую пластическую операцию. Ром не смогла остановиться, делая подтяжку за подтяжкой и в конце концов, стала похожа на куклу с натянутой улыбкой "до ушей". В результате, модель перестала появляться на публике и вместе с мужем живет в Италии, воспитывая двух усыновленных в Бразилии.

Сидни Ром до и после пластики

Мэг Райан

Мэг Райан помнят многие по ролям в культовых романтических фильмах "Вам письмо" и "Неспящие в Сиэтле". Актриса оставалась популярной и в зрелые года, но тем не менее, загорелась идеей пластики – ей хотелось сохранить пухлые губки и "ямочки" на щеках. В связи с этим, в начале 2000-х годов Райан исчезла со всех светских мероприятий, начав "борьбу за молодость".

Однако, триумфального возвращения не получилось: актрису просто не узнали. Губы были намного пухлее, скулы из-за закачанных в них филлеров очень выпуклыми. Таким образом, актриса лишилась своего лица и карьеры – с середины 2000-х у Райан почти нет главных ролей, а после 2015 актриса "взяла паузу".

Мег Райан до и после пластики

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит с ранней молодости отличалась весьма своенравным характером – скандалы из светской хроники, увлечение наркотиками и алкоголем, все это было в жизни актрисы. Однако, это не помешало ей выйти замуж за Антонио Бандераса и прожить с ним в браке 18 лет. Правда, взбалмошный характер часто осложнял жизнь супругов – Гриффит неоднократно проходила реабилитацию от болеутоляющих, а также ей поставили диагноз "эпилепсия".

Пластикой Гриффит увлеклась в конце 2000-х годов и сделала две операции. Практически сразу брак начал трещать по швам: Бандерас остался недоволен внешностью супруги. Последующие операции улучшения не дали и карьера актрисы пошла под откос. В скором времени развалился и брак с Бандерасом.

Однако, актриса не сломалась – она нашла себя в танцах, а также пишет колонку театрального критика в "Нью-Йорк таймс".

Мелани Гриффит до и после пластики

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер – один из символов 2000-х годов. Ее обаятельную, пухленькую и саркастичную Бриджит Джонс помнят очень многие. В последующие годы Зеллвегер сыграла в продолжениях культового фильма, а также в комедии "Замерзшая из Майами", "Любовь вне правил" и других картинах.

В середине 2010-х актриса резко пропала с экранов и перестала сниматься в кино, в прессу просочилась информация о неудачной пластике звезды. Когда в 2018 году Зеллвегер вернулась в кино и презентовала фильм "Джуди" о легендарной Джуди Гарленд, многие заметили: с цветом лица у актрисы что-то не так. Эксперты считают, что звезда прошла лазерную терапию лица, которая оказалась неудачной.

Рене Зеллвегер до и после пластики

Донателла Версаче

Сейчас уже мало кто помнит Донателлу Версаче до пластики – настолько широко тиражироваись фотографии дизайнера после неудачных попыток изменить внешность. Тем не менее, в 1997 году, после гибели Джанни Версаче, его младшая сестра Донателла взяла в свои руки управление модным домом. Вслед за увлечением модой и работой, пришло и желание изменить себя.

Первые операции Версаче сделала еще в конце 1990-х и после этого изменениям потеряла счет. К 60-ти годам дизайнер вставила в щеки филлеры, накачала губы и сделала несколько подтяжек лица, а также увеличила грудь, но от некой "мужественности" в образе не смогла избавиться.

Донателла Версаче до и после пластики

Хайди Монтаг

Актриса и певица Хади Монтаг уверенно поднималась к звездному Олимпу и особенно ей в этом помогло реалити-шоу "Голливудские холмы". Но затем Монтаг увлеклась пластикой. Первые операции она сделала в 2007 году – увеличила губы, сделала ринопластику. Затем в январе 2010 года актриса рассказала о том, что за один день ей сделали 10 операций: лифтинг бровей, пиннинг ушей, уменьшение подбородка. Снова ринопластика и второе увеличение груди. При этом, звезда чуть не умерла от большого количества средств для наркоза.

В 2010 Монтаг также сообщила, что хочет сделать повторную операцию по уменьшению груди, но из-за смерти лечащего врача так и не рискнула вновь ложиться под нож. Правда, сути это не изменило: "переделанная" актриса выглядит, как кукла Барби.

Хайди Монтаг до и после пластики

Тара Рид

Актриса известна ролями в фильмах "Американский пирог", "Большой Лебовски" и в сериале "Клиника". Кроме того, Рид по праву носила звание секс-символа Голливуда начала 2000-х годов и считалась одной из самых перспективных актрис своего поколения.

Однако, к середине 2000-х поклонники заметили, что Рид изменилась в худшую сторону. Актриса сильно похудела, а кроме того была заметна неудачная пластика и увеличение груди. Впоследствии, появились слухи, что звезда больна анорексией.

Сейчас Рид проходит реабилитацию и не исключает триумфального возвращения на сцену.

Тара Рид до и после пластики

Лара Финн Бойл

В конце 1990-х Лара Финн Бойл была одной из самых знаменитых актрис Голливуда – все благодаря роли в нашумевшем сериале "Твин Пикс", которая сделала девушку звездой. В фильмографии прогремел еще один сериал – "Практика", а также фильм "Люди в черном 2", после чего карьера пошла на спад.

Причин этому две. По слухам, характер Бойл и отношение к режиссерам оставляли желать лучшего. Вторая причина – это увлечение пластикой, которые разделили жизнь актрисы на "до" и "после", настолько она изменилась после операций.