Звезды, которым пластика разрушила карьеру

Пластика сегодня – популярное средство по возвращению молодости звезд. Еще бы – за одну операцию можно убрать морщины и обвисшую кожу, сделать голливудскую улыбку и "сбросить" несколько килограммов. Но бывает, что пластический хирург своим скальпелем "перечеркивает" жизнь знаменитостей и делит ее на "до" и "после".

OBOZREVATEL рассказывает о звездных красавицах, которым изменение внешности стоило карьеры.

Людмила Гурченко была той советской кинодивой, на которую старались равняться практически все женщины. Добиться такой же тонкой талии, сделать такую же прическу – это было целью многих представительниц прекрасного пола.

Когда Гурченко уже было за пятьдесят, она решила во что бы то не стало вернуть себе молодость и красоту. Точно неизвестно, сколько пластических операций сделала актриса, но эксперты после ее смерти в один голос твердили: звезда сделала больше 10 вмешательств и результат был, увы, "на лицо".

Знаменитая Катя Тихомирова, кумир миллионов женщин всего СССР, актриса Вера Алентова увлеклась пластикой еще в середине 1990-х годов. Поначалу все было нормально: круговая подтяжка лица и блефаропластика освежили лицо звезды.

Но Алентова увлеклась и это сыграло с ней злую шутку – из-за многочисленных операций на ее лице появились рубцы, глаза стали разного размера, а губы перекосило. При этом, чем старше Алентова становится, тем заметнее следы неудачной пластики.

Звезда Дженнифер Грей зажглась после выхода фильма "Грязные танцы", где актриса вместе с Патриком Суэйзи исполнила один из самых известных танцев в истории кино. Все запомнили и полюбили Грей за ее естественную красоту – кудрявые короткие волосы, а также неповторимый нос.

Однако, актриса, вопреки любви поклонников, таких восторгов не испытывала и мечтала сделать себе ринопластику – изменить форму носа. Операция была сделана, но результат стоил Грей карьеры, ведь из клиники она вышла совершенно другим человеком – потерявшим свою фирменную "изюминку".

Эммануэль Беар была одной из красивейших актрис 1980-х годов во Франции. В 2003 году Беар стала "девушкой с обложки" французского Elle и журнал разошелся буквально за сутки. Снимки модели печатали в заграничных журналах, а модельные агентства приглашали девушку к сотрудничеству. Но это было невозможно.

Все потому, что фото актрисы со спины были сделаны не случайно – это был единственный ракурс, в котором не было видно последствий ужасной пластики. Впервые Беар сделала операцию, увеличила губы, в 1989 году и этот опыт стал фатальным. Инфекция, а затем и неправильная форма полностью испортила лицо актрисы, изменив ее до неузнаваемости и загубив карьеру.

Сегодня некогда известная модель живет в уединении и активно выступает против пластической хирургии, рассказывая о своем травмирующем опыте.

Американская модель и актриса Сидни Ром, можно сказать, "вытащила счастливый билет" в жизни. Родившись в семье владельца завода по производству пластмассы, девочка с детства ни в чем не знала отказа. Не подвела и внешность: итальянские корни придали ее лицу утонченность и аристократичность, что сделало ее настоящей звездой 1970-х. При этом, слава Ром прокатилась по всему миру – даже в СССР, где в ту пору был "Железный занавес", актрису знали, ведь видеоклип на ее песню "Hearts" крутили целыми днями.

Кроме того, подтянутая фигурка Ром часто мелькала по телевидению – актриса стала вести уроки ритмической гимнастики, составляя конкуренцию Джейн Фонде. Однако, годы прошли, привлекательность модели начала сходить на нет и тогда она решилась на первую пластическую операцию. Ром не смогла остановиться, делая подтяжку за подтяжкой и в конце концов, стала похожа на куклу с натянутой улыбкой "до ушей". В результате, модель перестала появляться на публике и вместе с мужем живет в Италии, воспитывая двух усыновленных в Бразилии.

Мэг Райан помнят многие по ролям в культовых романтических фильмах "Вам письмо" и "Неспящие в Сиэтле". Актриса оставалась популярной и в зрелые года, но тем не менее, загорелась идеей пластики – ей хотелось сохранить пухлые губки и "ямочки" на щеках. В связи с этим, в начале 2000-х годов Райан исчезла со всех светских мероприятий, начав "борьбу за молодость".

Однако, триумфального возвращения не получилось: актрису просто не узнали. Губы были намного пухлее, скулы из-за закачанных в них филлеров очень выпуклыми. Таким образом, актриса лишилась своего лица и карьеры – с середины 2000-х у Райан почти нет главных ролей, а после 2015 актриса "взяла паузу".

Мелани Гриффит с ранней молодости отличалась весьма своенравным характером – скандалы из светской хроники, увлечение наркотиками и алкоголем, все это было в жизни актрисы. Однако, это не помешало ей выйти замуж за Антонио Бандераса и прожить с ним в браке 18 лет. Правда, взбалмошный характер часто осложнял жизнь супругов – Гриффит неоднократно проходила реабилитацию от болеутоляющих, а также ей поставили диагноз "эпилепсия".

Пластикой Гриффит увлеклась в конце 2000-х годов и сделала две операции. Практически сразу брак начал трещать по швам: Бандерас остался недоволен внешностью супруги. Последующие операции улучшения не дали и карьера актрисы пошла под откос. В скором времени развалился и брак с Бандерасом.

Однако, актриса не сломалась – она нашла себя в танцах, а также пишет колонку театрального критика в "Нью-Йорк таймс".

Рене Зеллвегер – один из символов 2000-х годов. Ее обаятельную, пухленькую и саркастичную Бриджит Джонс помнят очень многие. В последующие годы Зеллвегер сыграла в продолжениях культового фильма, а также в комедии "Замерзшая из Майами", "Любовь вне правил" и других картинах.

В середине 2010-х актриса резко пропала с экранов и перестала сниматься в кино, в прессу просочилась информация о неудачной пластике звезды. Когда в 2018 году Зеллвегер вернулась в кино и презентовала фильм "Джуди" о легендарной Джуди Гарленд, многие заметили: с цветом лица у актрисы что-то не так. Эксперты считают, что звезда прошла лазерную терапию лица, которая оказалась неудачной.

Сейчас уже мало кто помнит Донателлу Версаче до пластики – настолько широко тиражироваись фотографии дизайнера после неудачных попыток изменить внешность. Тем не менее, в 1997 году, после гибели Джанни Версаче, его младшая сестра Донателла взяла в свои руки управление модным домом. Вслед за увлечением модой и работой, пришло и желание изменить себя.

Первые операции Версаче сделала еще в конце 1990-х и после этого изменениям потеряла счет. К 60-ти годам дизайнер вставила в щеки филлеры, накачала губы и сделала несколько подтяжек лица, а также увеличила грудь, но от некой "мужественности" в образе не смогла избавиться.

Актриса и певица Хади Монтаг уверенно поднималась к звездному Олимпу и особенно ей в этом помогло реалити-шоу "Голливудские холмы". Но затем Монтаг увлеклась пластикой. Первые операции она сделала в 2007 году – увеличила губы, сделала ринопластику. Затем в январе 2010 года актриса рассказала о том, что за один день ей сделали 10 операций: лифтинг бровей, пиннинг ушей, уменьшение подбородка. Снова ринопластика и второе увеличение груди. При этом, звезда чуть не умерла от большого количества средств для наркоза.

В 2010 Монтаг также сообщила, что хочет сделать повторную операцию по уменьшению груди, но из-за смерти лечащего врача так и не рискнула вновь ложиться под нож. Правда, сути это не изменило: "переделанная" актриса выглядит, как кукла Барби.

Актриса известна ролями в фильмах "Американский пирог", "Большой Лебовски" и в сериале "Клиника". Кроме того, Рид по праву носила звание секс-символа Голливуда начала 2000-х годов и считалась одной из самых перспективных актрис своего поколения.

Однако, к середине 2000-х поклонники заметили, что Рид изменилась в худшую сторону. Актриса сильно похудела, а кроме того была заметна неудачная пластика и увеличение груди. Впоследствии, появились слухи, что звезда больна анорексией.

Сейчас Рид проходит реабилитацию и не исключает триумфального возвращения на сцену.

В конце 1990-х Лара Финн Бойл была одной из самых знаменитых актрис Голливуда – все благодаря роли в нашумевшем сериале "Твин Пикс", которая сделала девушку звездой. В фильмографии прогремел еще один сериал – "Практика", а также фильм "Люди в черном 2", после чего карьера пошла на спад.

Причин этому две. По слухам, характер Бойл и отношение к режиссерам оставляли желать лучшего. Вторая причина – это увлечение пластикой, которые разделили жизнь актрисы на "до" и "после", настолько она изменилась после операций.