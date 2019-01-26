''Оставьте, бессовестные люди'': вокруг покойного Осина разгорелся громкий скандал

Российский продюсер и музыкант Андрей Разин пригрозил судом создателям программы "Пусть говорят" на "Первом канале" из-за давления на родственников покойного певца Евгения Осина.

Он написал в своем Instagram, что пропагандисты пытаются выжать из близких артиста "сенсацию", чтобы получить дешевый рейтинг.

"Мне, как продюсеру Агнии Осиной, стало известно, что продюсеры программы "Пусть говорят" на "Первом канале" готовят провокацию против этой семьи. Они приглашают самозванцев, разных грязных аферистов на эту программу для того, чтобы сделать себе рейтинг", – отметил он.

По словам Разина, он категорически против вмешательства в личную жизнь этой семьи. Продюсер предупредил всех "инициаторов этой грешной идеи", что семья Осина не будет участвовать в этой грязи.

Евгений Осин 112 Украина

"А в случае оскорбление и вмешательства в личную жизнь этой семьи будет подано заявление в суд также, как Александр Новиков, который судится с этой программой уже долгое время. В случае провокации против этой семьи также, как и он готов защищать интересы семьи Осиных в суде. Оставьте, пожалуйста, в покое эту семью и Женю Осина, бессовестные люди", – резюмировал он.

В свою очередь, внебрачная дочь Осина Анастасия Годунова написала ответ Разину, заявив, что он сам вмешивается в дела ее семьи.

"Я устала молчать и больше не позволю Андрею Разину оскорблять меня и мою маму. Я видела Андрея Разина при жизни Евгения Осина, только на программе, которая состоялась благодаря моей маме, когда Женя уже не мог ходить и у него не было денег на лечение. После смерти Разин начинает обзывать и оскорблять мою маму и меня. Оскорблять чувства моей семьи, запугивать меня. Моя мама подала иск в суд", – написала она.

По словам Годуновой, Осин любил ее и мать. Она добавила, что надеется "на честный суд порядочных журналистов и друзей, которые считают, что Андрей Разин не имеет право оскорблять".

"Я никогда не пользовалась именем Евгения Осина при жизни и выступала всегда под своей фамилией. Я счастлива, что новые песни, которые я исполнила, как первый исполнитель, полюбились публике без скандалов и черного пиара", – добавила Годунова.

Как сообщал OBOZREVATEL, певец Евгений Осин умер 17 ноября. Причиной смерти называли остановку сердца.

Позже Разин поделился подробностями последних дней звезды 90-х, признавшись, что не ожидал такого печального конца. В сети также появилась информация о наследстве, которое осталось после смерти Осина.

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