Остапчук отложил свадьбу, а Фреймут тренировалась во дворе: украинские звезды, переболевшие коронавирусом

Коронавирус не щадит никого и звезд шоу-бизнеса в том числе. Алена Шоптенко и Олег Винник выбыли из-за болезни из шоу "Танцы со звездами", Оля Полякова переживала за дочь с высокой температурой, а Андрей Хлывнюк призвал поклонников передать деньги сиротам.

Читайте в материале OBOZREVATEL, как украинские звезды пережили коронавирус.

Оля Полякова

Королева украинской сцены сообщила о возможном заражении коронавирусом еще в апреле. Тогда она призналась, что заметила у себя симптомы вируса в тот период, когда вместе с семьей была в Майами, США. Вначале, по словам певицы, заболела младшая дочь – Алиса, у девочки поднялась температура до 41 градуса. Полякова отметила, что такой температуры еще не видела и была в шоковом состоянии, страшно боялась за дочь.

Затем заболела и сама певица. При этом, тесты на коронавирус ни Полякова, ни ее дочь не сдали, а для того, чтобы не было осложнений, принимали антибиотики. После этого артистка месяц провела на карантине вместе с Алисой, однако потом состояние нормализовалось и Оля Полякова даже выступила на концерте в честь Дня Независимости.

Оля Полякова переживала за младшую дочь www.instagram.com/polyakovamusic

Маричка Падалко

Коронавирусом в августе 2020 года переболела и телеведущая программы "ТСН". Падалко рассказала, что болезнь в их семью пришла со старшим сыном Михаилом, который приехал с футбольных сборов в Виннице в конце июля. Однако, у мальчика коронавирус проходил в легкой форме – наличие его в организме ребенка подтвердил только тест на антитела.

Затем заразилась средняя дочь телеведущей и уже с осложнениями: девочка жаловалась на боль в горле, кашель, ей поставили диагноз обструктивный бронхит, назначили ингаляции. Это принесло некоторое облегчение, но затем все стало хуже – температура подскочила до 40 градусов, после чего врачи назначили ПЦР-тест, который и подтвердил коронавирус. Позднее симптомы проявились и у мамы. Сама Падалко рассказала, что прошел он у нее с температурой 37,4, постоянно хотелось спать, ощущение "тупого предмета" в груди, кашель. Однако, врачи сразу не диагностировали у нее коронавирус, а лишь пневмонию и бронхит.

Затем Падалко сделала ПЦР-тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат и только тест на антитела сообщил, что телеведущая все же болела именно COVID-19 и уже пошла на поправку к тому времени.

Интересно и то, что вся семья телеведущей была на карантине и носила маски, но трое из пяти членов не заболели, а у всех заболевших сохранилось обоняние, несмотря на тяжелую форму заболевания.

У Марички Падалко коронавирусом заболели сын и дочь viva.ua

Ольга Фреймут

Народный "ревизор" Ольга Фреймут также заболела коронавирусом, причем диагноз она получила неожиданно – прямо перед самым стартом шоу "Танцы со звездами 2020". Это при том, что телеведущая еще никогда не выступала перед зрителями в амплуа танцовщицы. Заболела Фреймут вместе с партнером по шоу Ильей Падзиной, но несмотря на болезнь, оба участника продолжали репетиции дома у теледивы. Для этого во дворе был установлен настоящий паркет и аппаратура для видеокамер.

Телеведущая и танцор болели больше двух недель, находясь на самоизоляции. Симптомы у Фреймут были типичными: головные боли, повышенная температура, а также исчезли запахи.

Ольга Фреймут продолжала репетиции с болезнью lifestyle.24tv.ua

Алена Шоптенко с супругом Алексеем

Если Ольга Фреймут успела пройти основную часть болезни до старта эфиров "Танцы со звездами", то вот Алене Шоптенко повезло меньше. Шоптенко почувствовала симптомы коронавируса в самый разгар съемок программы. Хореограф отметила сильный кашель, невероятную слабость, а также потерю обоняния и вкуса. При этом, потеря вкуса была для нее крайне странной.

"Я чемпионка мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Это, скажем так, мое слабое место, никогда не хвасталась иммунитетом. Какое-то время даже стала просто не замечать болезни и все переносила на ногах. Но сейчас я заболела ковидом, и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо. Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса. Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни!" – рассказала хореограф в своем Instagram.

Кроме того, коронавирусом заразился и муж хореографа – Алексей Иванов. После того, как тест Шоптенко показал положительный результат, супруг изолировался, но это ему не помогло – уже на следующий день он почувствовал слабость. Позднее тест также подтвердил COVID-19.

Алена Шоптенко болела вместе с мужем my.ua

Олег Винник

Олег Винник заболел вместе с Аленой Шоптенко – его партнером по танцам. Артист заявил, что у него легкая форма недуга, но самочувствие – плохое. Кроме того, певец принимал антибиотики, но состояние не улучшалось больше недели. Из-за этого артист и Шоптенко пропустили эфир и ушли на самоизоляцию.

Однако, пара не смогла выйти на паркет дважды, и, по правилам шоу, Шоптенко и Винник должны были покинуть проект. Так и случилось, а всему виной – коронавирус.

Олег Винник заболел на эфирах "Танцы со звездами" www.facebook.com/tanci1plus1

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук узнал о том, что болен коронавирусом после своего возвращения из Львова. Приехав, шоумен почувствовал себя нехорошо, но думал, что это обычная простуда. Затем симптомы стали более выраженными – кашель, потеря запахов и вкусов. На томографии легких у Остапчука обнаружили пневмонию, поэтому у него болезнь протекала сложно. Его невеста Кристина Горняк тоже болела, но тест показал отрицательный результат. Из-за болезни паре пришлось отложить свою свадьбу.

Владимир Остапчук отменил свадьбу instagram.com/vova_ostapchuk

Камалия

Певица Камалия также сообщила о том, что вся ее семья, включая ее маму – переболела коронавирусом. При этом, если Камалия переносила болезнь средне – уже на шестой день кашель и температура отступили, хотя и не могла спать по ночам из-за болей в теле, то вот мужу и маме артистки повезло меньше. Так, супруг Камалии – Мухаммад Захур, переживал коронавирус с высокой температурой, а матери певицы диагностировали воспаление легких. Захур болел больше двух недель, а на 18-й день ему стало еще хуже – повысилась температура и увеличилась слабость в теле.

К счастью, вскоре семья певицы выздоровела, а вот девочки-близняшки Мирабелла и Арабелла перенесли коронавирус легко, у них лишь чуть-чуть повысилась температура.

У Камалии заболела вся семья Instagram/@kamaliyaofficial

Александр Пикалов

Звезда "Квартала 95" сообщил о том, что переболел коронавирусом только спустя несколько месяцев после болезни. Артист отметил, что самочувствие у него было такое, будто бы его сбил автомобиль.

"Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", – отметил Пикалов.

По его словам, он перенес классическую форму COVID-19 с температурой 37,5 градуса. Шоумен поблагодарил врачей, которые его терпели и пошутил, что он пьет, курит и у него все работает.

Пикалов лежал в больнице tsn.ua

Андрей Хлывнюк

Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк в начале октября сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Подробностей о своем состоянии музыкант не раскрыл, призвав поклонников не волноваться. Свое состояние артист сравнил с сильной простудой.

Однако, в своем состоянии лидер "Бумбокса" нашел возможность думать о других и предложил поклонникам переслать деньги сиротам на Востоке.

Андрей Хлывнюк призвал помочь сиротам natali.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что популярный британский актер Джонни Лиз умер в возрасте 78 лет после заражения коронавирусом.