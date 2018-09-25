''Осталась беременной и одинокой'': возлюбленный скандальной ''Мисс Украина-2018'' поразил откровениями

Возлюбленный победительницы "Мисс Украина-2018" Вероники Дидусенко Геннадий Курочка откровенно рассказал о тяжелой судьбе девушки, которую лишили титула из-за нарушения правил конкурса (девушка была замужем и имеет ребенка).

Мужчина написал текст-обращение к 23-летней киевлянке в Facebook, пожелав, чтобы "те, кто привык смотреть на тебя сквозь призму таблоидов, возможно, увидели то, что происходит в последние дни вокруг тебя, моими глазами".

"Вся твоя жизнь, твой путь, они не простые. От тех времен, когда ты была пухлым ботаном, а потом дала себе слово, что совсем скоро гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя... А уже через год после изнурительных тренировок, твоя мама сказала, что "у меня была самая красивая девочка, которую только можно представить"... Полнота осталась в прошлом, а вот "ботаном" со стальной волей ты так и осталась", - написал он.

По словам Курочки, в 13 лет Дидусенко оставила обычную школу и перешла учиться в гуманитарный лицей при Университете Тараса Шевченко, где получала государственную стипендию.

"Как в таком возрасте можно с легкостью выйти из зоны комфорта и каждый день часами добираться из-под Киева на обучение? Как можно, на выходных подрабатывая продавщицей, заработанные деньги тратить не на девчачьи украшения, а на репетиторов по английскому? А потом с максимальным баллом ЕГЭ выбрать не международное право в КИМО, а математику в Шеве, потому что тебе именно ее, математики, в гуманитарном лицее не хватало... Ты мой герой, малая", - написал мужчина.

"Или как можно еще на старте успешной карьеры модели в одном из лучших агентств мира остаться беременной, да еще и одинокой, и решиться рожать... 99% из 100% сделали бы на твоем месте другой выбор! Как ты постоянно заботишься о Сандрике, за этим как за огнем или водопадом можно наблюдать вечно", - добавил он.

Курочка также выразил поддержку девушке, признавшись ей публично в любви и заявив о готовности "поддерживать на этом нелегком пути".

"Помню, как возмутила тебя это унизительное требование в приглашении принять участие в конкурсе Мисс Украина... Но ты тогда сказала, что ответ на вопрос - как так и почему - ты сможешь получить только когда достойно пройдешь весь этот путь. И я знаю, ты это сможешь!" - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы ополчились против Дидусенко из-за ее обмана на конкурсе красоты "Мисс Украина-2018", однако некоторые назвали решение лишить девушку титула несправедливым и дискриминацией.