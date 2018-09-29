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Основатель легендарной группы The Beatles стал детским писателем

1.1тЧитать материал на украинском

Знаменитый британский певец и композитор Пол Маккартни, экс-участник легендарных The Beatles, написал книгу для детей "Hey Grandude" ("Эй, дедушка-чувак").

Название книги случайно придумал один из восьми внуков композитора, передает The Sun.

Маккартни надеется, что бабушки и дедушки будут читать эту книгу внукам перед сном.

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Уже в сентябре следующего года книга Маккартни должна появиться на прилавках книжных магазинов.

Стоит отметить, что это уже вторая детская книга певца. 13 лет назад Маккартни совместно с английским детским писателем Филипом Ардой написал книгу для детей "Высоко в облаках: городской пушистый хвост".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сыновья участников группы The Beatles Шон Леннон и Джеймс Маккартни привели в восторг поклонников Ливерпульской четверки совместным фото.

Персона
Пол Маккартни
Место
Великобритания
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