"Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса: названа новая дата

Шоу 23:03, 15.06.2020 Обновлено: 23:12, 15.06.2020

Американская академия киноискусств и наук приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Как сообщила Киноакадемия в Twitter, новой датой церемонии стало 25 апреля 2021 года.

Также продлен период номинирования фильмов – это можно сделать до 28 февраля. Окончательные номинанты станут известны 15 марта.

Решение связано с длительным простоем киноиндустрии из-за коронавируса. Сейчас не только закрыты кинотеатры и перенесены кинопремьеры, но и долгое время были под запретом съемки.

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, Голливуд откажется от съемок секс-сцен в кино из-за пандемии коронавируса.

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Шоу

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