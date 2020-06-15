"Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса: названа новая дата

Американская академия киноискусств и наук приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Как сообщила Киноакадемия в Twitter, новой датой церемонии стало 25 апреля 2021 года.

Также продлен период номинирования фильмов – это можно сделать до 28 февраля. Окончательные номинанты станут известны 15 марта.

Решение связано с длительным простоем киноиндустрии из-за коронавируса. Сейчас не только закрыты кинотеатры и перенесены кинопремьеры, но и долгое время были под запретом съемки.

Скрин Twitter

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