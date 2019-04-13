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Оскандалившаяся с Украиной Ратаковски засветила голую грудь: жаркое фото

1.7тЧитать материал на украинском

Популярная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала очередной откровенный снимок.

В Instagram девушка, у которой более 22 млн подписчиков, опубликовала фото с обнаженной грудью, которую прикрывает легкий коричнево-шоколадный халат в горошек.

Также Ратаковски показала домашнего питомца - на руке у певицы свисает "флегматичный" пес.

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Оскандалившаяся с Украиной Ратаковски засветила голую грудь: жаркое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандал вокруг Ратаковски из-за Украины получил новый поворот.

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Персона
Эмили Ратаковски
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