"Опять голая": хейтеры набросились на Бузову из-за эротического фото

Популярная российская телеведущая, екс-участница "Дома 2", Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками откровенным фото.

Снимок Бузовой в купальнике, где она отдыхает в Сочи, появился на персональной страничке в Instagram. Фолловеры начали активно обсуждать ее внешность и поведение. Многим показалось, что артистка слишком часто постит подобные фото.

Большинство пишут о том, что подобные фотографии портят их восприятие телеведущей.

"Раньше я в некотором смысле восхищалась Олей... целеустремленная девушка, умница, добрая. Сейчас Оля вызывает жалость и отвращение. Постоянно голая задница. То что она модифицирует свою внешность с каждым днём больше и больше не делает ее красивее. Оля, ты потеряла себя. От тебя настоящей ничего не осталось", - пишут пользователи сети.

"И опять ж**а! Ольга,ты настолько любишь своих подписчиков,что все время к ним одним местом поворачиваешся?!" - комментируют люди.

Некоторые также намекают, что красивая внешность Бузововй сделана при помощи графических редакторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бузова угодила в ДТП с фурой.