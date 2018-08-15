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СпортLady

"Опять голая": хейтеры набросились на Бузову из-за эротического фото

6.4тЧитать новость на украинском

Популярная российская телеведущая, екс-участница "Дома 2", Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками откровенным фото.

Снимок Бузовой в купальнике, где она отдыхает в Сочи, появился на персональной страничке в Instagram. Фолловеры начали активно обсуждать ее внешность и поведение. Многим показалось, что артистка слишком часто постит подобные фото.

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Большинство пишут о том, что подобные фотографии портят их восприятие телеведущей.

"Раньше я в некотором смысле восхищалась Олей... целеустремленная девушка, умница, добрая. Сейчас Оля вызывает жалость и отвращение. Постоянно голая задница. То что она модифицирует свою внешность с каждым днём больше и больше не делает ее красивее. Оля, ты потеряла себя. От тебя настоящей ничего не осталось", - пишут пользователи сети.

"И опять ж**а! Ольга,ты настолько любишь своих подписчиков,что все время к ним одним местом поворачиваешся?!" - комментируют люди.

Некоторые также намекают, что красивая внешность Бузововй сделана при помощи графических редакторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бузова угодила в ДТП с фурой.

Персона
Ольга Бузова
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