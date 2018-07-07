"Опять эта конченая": Фреймут наведалась на работу к хейтеру

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут анонсировала старт развлекательного ток-шоу, в рамках которого она навещала своих хейтеров.
В своем аккаунте в Instagram Фреймут опубликовала короткое видео, как она наведалась на работу к девушке, которая оскорбила ее комментарием в соцсети.
"Господи, опять эта конченая Фреймут", - написала под одним из постов в Facebook девушка, которая работает в аптеке.
На кадрах видно, что обидчица телеведущей была несколько озадачена внезапным визитом Фреймут к ней на работу.
Отмечается, что запуск шоу состоится в конце нынешнего лета и будет транслироваться на "Новом канале".
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Фреймут разозлила пользователейсоцсети из-за того, что приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.