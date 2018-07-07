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"Опять эта конченая": Фреймут наведалась на работу к хейтеру

3.7тЧитать новость на украинском

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут анонсировала старт развлекательного ток-шоу, в рамках которого она навещала своих хейтеров.

В своем аккаунте в Instagram Фреймут опубликовала короткое видео, как она наведалась на работу к девушке, которая оскорбила ее комментарием в соцсети.

"Господи, опять эта конченая Фреймут", - написала под одним из постов в Facebook девушка, которая работает в аптеке.

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На кадрах видно, что обидчица телеведущей была несколько озадачена внезапным визитом Фреймут к ней на работу.

Отмечается, что запуск шоу состоится в конце нынешнего лета и будет транслироваться на "Новом канале".

@oliashow

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Фреймут разозлила пользователейсоцсети из-за того, что приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.

Персона
Ольга Фреймут
Место
Украина
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