"Опять эта конченая": Фреймут наведалась на работу к хейтеру

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут анонсировала старт развлекательного ток-шоу, в рамках которого она навещала своих хейтеров.

В своем аккаунте в Instagram Фреймут опубликовала короткое видео, как она наведалась на работу к девушке, которая оскорбила ее комментарием в соцсети.

"Господи, опять эта конченая Фреймут", - написала под одним из постов в Facebook девушка, которая работает в аптеке.

На кадрах видно, что обидчица телеведущей была несколько озадачена внезапным визитом Фреймут к ней на работу.

Отмечается, что запуск шоу состоится в конце нынешнего лета и будет транслироваться на "Новом канале".

@oliashow Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 6 Лип 2018 р. о 7:39 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Фреймут разозлила пользователейсоцсети из-за того, что приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.