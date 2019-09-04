"Опустились на дно": в сети разнесли полное видео первого "Женского Квартала"

В сети появился полный выпуск нового "Женского Квартала", где актриса Валерия Товстолес вышла на сцену почти без одежды.

Шоу среди пользователей вызвало много споров. В частности, в сети раскритиковали женское подразделение "кварталовцев" за отсутствие шуток (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Шутка про гея в "Женском Квартале" Кадр из видео

Валерия Товстолес вышла почти без одежды Кадр из видео

"Как выяснилось, у женщин тем для шуток маловато совсем. Из них 95% про сексуальность, при этом, тот случай, когда с первой ложки обелся. Авторов менять однозначно", "Верните Настю и Таню", "Вот вроде и актеры хорошие, но материал шуток полностью на дне", "Откровенно говоря, просто не смешно. Ощущение, что те, кто пишут им шутки, намеренно пытаются выставить женщин тупицами", "Смешного нет вообще ничего! Скатились ко дну, похоже на озабоченный "квартал", "Слабо и очень", – отреагировали пользователи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, недавно участник студии "95 Квартал" Юрий Великий, который впервые на концерте в Одессе пародировал президента Украины Владимира Зеленского, поделился снимками и видео с концерта. В сети неоднозначно отреагировали на его выступление.

Позже в сети раскритиковали видео полного выпуска без Зеленского. Позже Александр Пикалов заявил, что президент звонил после первого концерта, который прошел без его участия.

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