"Они убьют меня!" Стало известно о смерти актера "Интернов" в России: последние кадры с ним

Стало известно о смерти в Москве популярного актера Александра Числова ("Интерны", "Не родись красивой"), который болел пневмонией.

Об этом СМИ рассказал его друг Денис Сердюков. В свою очередь, он узнал о кончине актера от его племянницы Светланы, передает Teleprogramma.pro.

Отметим, что в середине августа Числова госпитализировали с подозрением на пневмонию. А за неделю до кончины в эфир вышла телепередача Андрея Малахова, посвященная Числову. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, в каком состоянии находится актер. Кроме того, он говорил, что ему страшно и его могут убить ради квартиры.

Числов перед смертью Кадры с видео

"Меня пытаются убить. Поиметь квартиру. Несколько месяцев назад я оформил квартиру на племянницу. Я никого не могу домой пустить, потому что грохнут. Время такое. Я очень боюсь сейчас. Пожалуйста помогите мне!", — сказал он.

Числов снялся в десятках эпизодов Кадры с видео

Он жаловался журналистам, что его убьют Кадры с видео

Смотрите последнее видео с Числовым:

Также стоит отметить, что Денис Сердюков, сообщивший о смерти Числова, провел последние дни вместе с еще одной известной актрисой, которая умерла в этом году. В СМИ сообщали, что он был любовником актрисы сериала "Кадетство" Ирины Цывиной.

Сердюков с Числовым Кадры с видео

Сердюков с Цивиной Кадры с видео

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