"Делала что хотела": экс-муж Лолиты рассказал о причинах развода

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, недавно развелась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Пятый муж певицы решил прокомментировать расставание.

Дмитрий заявил, что их брак развалился из-за упрямства жены. Она отказалась воспринимать критику со стороны мужа.

Лолита и Иванов sobesednik.ru

"Устал переделывать супругу. С таким же успехом можно было стучать об стенку лбом. Она продолжала делать что хотела", — сказал Иванов в программе Первого канала "Эксклюзив".

Бывший супруг неохотно делится своими планами на будущее, в отличие от звездной жены. "Статус – свободен! Но это не значит, что я буду искать себе новое приключение. Поживу одна, буду наслаждаться семьей и работой", – заявила певица.

Иванов расказал, что не собирается участвовать в ток-шоу о разводе. "Я в Москве, работаю, вот буквально три минуты назад началась тренировка. А Лолита уехала, ее даже в стране нет", — рассказал теннисист в интервью "КП".

Он стал 5 мужем певицы sobesednik.ru

Напомним, Лолита Милявская вышла замуж за российского теннисиста Дмитрия Иванова, который младше ее на 11 лет, в 2010 году. Иванов стал пятым супругом Лолиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.

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