Дудь, Оксимирон и другие: кто из звезд пришел на митинг в Москве

Москву и Санкт-Петербург 10 августа вновь охватили масштабные акции протестов, участие в которых приняли российские знаменитости.

Так, на митинг прибыл известный рэпер Оксиморон (Oxxxymiron), который отказался пока от комментариев журналистам, но продемонстрировал всем надпись на футболке: "Свободу Егору Жукову".

Оксимирон приехал на акцию на проспекте Сахарова. На футболке у него написано "Свободу Егору Жукову". Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/PcPUTxwEkh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Кроме того, на акции был замечен рэпер Fаce. Он пришел на протесты в черной толстовке с явным намерением присоединиться к демонстрантам.

Fаce МБХ медиа

Также к людям присоединился популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, завернувшись в российский флаг.

Дудь Карточный домик

Также на акции "Вернем себе право на выборы" были замечены: журналист Леонид Парфенов, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов и писательница Людмила Улицкая.

"Я всегда прихожу на акции, когда у меня есть возможность, я стояла с Немцовым рядом в 12-ом году и говорила, что будущий президент где-то здесь, в толпе. А теперь я говорю, что будущий президент сейчас в камере", — сказала писательница корреспонденту "Открытых медиа".

Леонид Парфенов Новая газета

Даниил Поперечный "Открытая редакция"

Эльдар Джахаров "Открытая редакция"

Людмила Улицкая МБХ

Тем временем, актриса Comedy Woman Екатерина Варнава отказалась вести фестиваль Meat & Beat, который проходит в Парке Горького в Москве 10 и 11 августа.

"Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной – уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я", – написала она в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

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