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Дудь, Оксимирон и другие: кто из звезд пришел на митинг в Москве

3.1т Читать материал на украинском

Москву и Санкт-Петербург 10 августа вновь охватили масштабные акции протестов, участие в которых приняли российские знаменитости.

Так, на митинг прибыл известный рэпер Оксиморон (Oxxxymiron), который отказался пока от комментариев журналистам, но продемонстрировал всем надпись на футболке: "Свободу Егору Жукову".

Кроме того, на акции был замечен рэпер Fаce. Он пришел на протесты в черной толстовке с явным намерением присоединиться к демонстрантам.

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Fаce

Fаce

МБХ медиа

Также к людям присоединился популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, завернувшись в российский флаг.

Дудь

Дудь

Карточный домик

Также на акции "Вернем себе право на выборы" были замечены: журналист Леонид Парфенов, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов и писательница Людмила Улицкая.

"Я всегда прихожу на акции, когда у меня есть возможность, я стояла с Немцовым рядом в 12-ом году и говорила, что будущий президент где-то здесь, в толпе. А теперь я говорю, что будущий президент сейчас в камере", — сказала писательница корреспонденту "Открытых медиа".

Леонид Парфенов

Леонид Парфенов

Новая газета

Даниил Поперечный

Даниил Поперечный

"Открытая редакция"

Эльдар Джахаров

Эльдар Джахаров

"Открытая редакция"

Людмила Улицкая

Людмила Улицкая

МБХ

Тем временем, актриса Comedy Woman Екатерина Варнава отказалась вести фестиваль Meat & Beat, который проходит в Парке Горького в Москве 10 и 11 августа.

"Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной – уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я", – написала она в Instagram.

Не уверена, что проявление гражданской позиции - это писать оскорбления и угрозы в адрес человека, но мне за эти пару дней так часто предлагали сгореть в Аду, что аж насморк начался😂 Боюсь, я пока вас разочарую. Гореть в аду не собираюсь, а вот тем, кто активно оставлял у меня на странице комментарии с дерзкими и уверенными проклятиями - советую вам карму свою почистить добрыми делами. Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я. #photo @dvelichko

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

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Персона
Oxxxymiron
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Новости России
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На фото Людмила Улицкая или дедок какого то блохера из обосрателя?
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Ахуеть звезды, какие-то реперы и дудь)))
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