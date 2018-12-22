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Огонек в Москве? Повалий похвасталась в сети новогодним образом

1.5тЧитать материал на украинском

Народная артистка Украины, которая сбежала в Россию, Таисия Повалий похвасталась в сети своим новогодним образом.

Она предстала в золотом платье с глубоким декольте и открытыми плечами. "А скоро Новый год!" — говорится в комментарии к снимку, выложенному в Instagram.

Пользователи сразу же предположили, что в этом наряде она выступит на новогоднем огоньке.

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Rutube

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Последние несколько лет она участвует в российских программах, а также появляется на Новый год и Рождество на телеканале "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий получила престижную российскую музыкальную премию "Золотой граммофон" на церемонии, которая состоялась в Кремле.

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Таисия Повалий
Место
Россия
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