Главная Новости
15 сентября • обновлено в 20:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети новым пикантным снимком.

В Instagram поп-дива опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в топике, обнажив подтянутый живот.

Поклонникам певицы понравился кадр, они были очень щедрыми на комплименты для Каменских.

Новости
"Восхищаюсь тобой, детка": Потап похвастался фото Каменских в чулках
Настя Каменских

Настя Каменских

Инстаграм

"Огонь, секс!" "Богиня", "Очаровательные глаза", "Красотка", "Вау, идеальная", "Шикарная", "Очень красивая", - пишут в сети.

"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком
"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel