"Огонь, секс!" Каменских вызвала ажиотаж пикантным снимком

Украинская певица Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети новым пикантным снимком.

В Instagram поп-дива опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в топике, обнажив подтянутый живот.

Поклонникам певицы понравился кадр, они были очень щедрыми на комплименты для Каменских.

Настя Каменских Инстаграм

"Огонь, секс!" "Богиня", "Очаровательные глаза", "Красотка", "Вау, идеальная", "Шикарная", "Очень красивая", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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